Google und Microsoft glauben an KI-Gewinne

Die grossen US-Techkonzerne stehen nicht mehr nur im Cloud-Markt im Wettbewerb, sondern versuchen jetzt auch, das KI-Rennen zu gewinnen. Dies zeigen die Präsentationen der jeweiligen Quartalsergebnisse von Alphabet und Microsoft.

Alphabet setzte in den 3 Monaten bis Ende Juni insgesamt 74,6 Milliarden US-Dollar um, ein Wachstum von 7% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Daraus resultierte ein operativer Gewinn von 21,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verbuchte Alphabet einen Nettogewinn von 18,4 Milliarden Dollar.

Noch immer verdient Alphabet einen Grossteil seines Geldes mit Werbung. Der Umsatz von Google Advertising betrug im letzten Quartal über 58 Milliarden Dollar. Aber das Cloud-Geschäft wächst: Der Umsatz von Google Cloud stieg im Jahresvergleich um 28% auf 8 Milliarden Dollar. Zudem kann das Cloud-Unternehmen nach Jahren des Verlusts zum zweiten Mal in Folge einen Gewinn ausweisen. Dieser betrug knapp 400 Millionen Dollar. Der verbesserte Gewinn ist laut Alphabet-CEO Sundar Pichai unter anderem auf Fortschritte bei der Effizienz in den Rechenzentren zurückzuführen.

Microsoft meldet für sein 4. Geschäftsquartal per Ende Juni einen Umsatz von 56,2%, das ist ein Plus von 7%. Der Nettogewinn stieg um 20% auf 20,1 Milliarden. Der Cloud-Umsatz ist laut CFO Amy Hood im letzten Quartal um über 20% auf 30,3 Milliarden Dollar angewachsen. Zum Wachstum beigetragen haben die Dynamics-Produkte und -Cloud-Services sowie Commercial Office 365. Für "Azure und andere Cloud-Services" weist Microsoft ein Umsatzwachstum von 26% aus.

"KI ist ein Segen"

In ihren Präsentationen haben Alphabet und Google aber weniger das Cloud- als das KI-Business betont. "Unternehmen fragen sich nicht nur, wie – sondern auch wie schnell – sie diese nächste Generation der KI einsetzen können", so Microsoft-CEO Satya Nadella in der Mitteilung. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den Wandel zur neuen KI-Plattform voranzutreiben, Kunden dabei zu helfen, die Microsoft Cloud zu nutzen, um den grösstmöglichen Nutzen aus ihren digitalen Ausgaben zu ziehen, und die operative Hebelwirkung zu steigern."

Das KI-Business verlangt aber einiges an Investitionen. Gegenüber Analysten erklärte Microsoft, dass die Kosten steil angestiegen seien, wie 'Reuters' schreibt. Dies ist auch auf den Ausbau der RZ-Kapazitäten zurückzuführen.

Geld einnehmen will Microsoft im KI-Bereich einerseits mit seinen verschiedenen Copiloten. Erst kürzlich hatte das Unternehmen erklärt, was der Copilot für die Office-Produkte kostet. Andererseits sieht das Unternehmen Potenzial in den Azure-Services, die Kunden nutzen, um eigene KI-Produkte und -Lösungen zu entwickeln. Microsoft-Manager sagten, der Dienst werde den Grossteil seines Umsatzes in der zweiten Hälfte des nächsten Geschäftsjahres generieren, das am 30. Juni 2024 endet.

Auch bei Alphabet schlägt sich KI auf den Umsatz aus. Kunden würden generative KI-Modelle auf der Google-Infrastruktur trainieren und bereitstellen, was zum Wachstum im Cloud-Bereich beigetragen habe, erklärte CEO Pichai gegenüber Analysten. Die Nachfrage nach generativer KI würde den adressierbaren Markt erweitern und neue Kunden bringen, so Pichai. 70% der Unicorns, die sich mit generativer KI beschäftigen, seien Google-Cloud-Kunden, fügte der CEO an.

Ähnlich wie bei Microsoft findet auch bei Google KI den Weg in immer mehr Produkte. Der Konzern hatte einen ChatGPT-Konkurrenten sowie KI-Updates für Search und seine Office-Suite angekündigt. Insgesamt sei KI ein Segen, wird der Firmenchef von 'CNBC' zitiert. Als weitere Beispiele nannte Pichai Pläne, einen Teil des Kundendienstes für seine Produkte mithilfe neuer KI-Modelle zu automatisieren.