Google will Business-Trips beschränken

Laut einem Exklusivbericht von 'The Information' (Paywall) will Google seine Angestellten in Zukunft weniger Business-Reisen erlauben. In einem Mail an Manager, das dem Medium vorliegt, seien diese angewiesen worden, nur noch "business-kritische" Reisen zu genehmigen. Die Anforderungen, damit eine Reise als business-kritisch gilt, sollen zudem hoch sein. Rein soziale Anlässe, Reisen von ganzen Teams oder Reisen an Anlässe, die auch virtuell besucht werden können, sollen demnach nicht mehr genehmigt werden.