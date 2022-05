Google will "gehärtete" Open-Source-Software vertreiben

Google hat an seinem Cloud-Security-Summit die Lancierung eines neuen Google-Cloud-Services namens " Assured Open Source Software"-Service angekündigt. Assured OSS soll im 3. Quartal dieses Jahres als Preview veröffentlicht werden. Zum vorgesehenen Pricing für spätere Produktversionen haben wir keine Angaben gefunden.

Untersuchungen zeigen, so Google, dass sich die Zahl der Angriffe auf die Open-Source-Lieferketten in diesem Jahr um 650% erhöht habe. Google engagiert sich freiwillig auch in einigen Open-Source-Projekten, welche die Sicherheit der Open-Source-Lieferkette verbessern wollen. Gleichzeitig, so führt der Internetriese aus, suche man intern mit der Methode des "Fuzz-Testing", auch "fuzzing" genannt, nach OSS-Schwachstellen, um die eigene Sicherheit zu verbessern. Man "fuzze" gegenwärtig 550 der am häufigsten verwendeten Open-Source-Projekte und habe dadurch seit Januar 2022 rund 36'000 Schwachstellen gefunden.