Google zahlt über 26 Milliarden, um Standard-Suchmaschine zu sein

Google hat im Jahr 2021 über 26 Milliarden Dollar dafür bezahlt, die Standard-Suchmaschine auf Smartphones und in Webbrowsern zu sein. Es ist das erste Mal, dass eine konkrete Zahl dazu bekannt wurde, bisher gab es stets nur Schätzungen.

In der Branche wird davon ausgegangen, dass ein Grossteil des Geldes an Apple geht, um die Position von Google als Standard-Suchmaschine im Safari-Browser auf iPhones, iPads und Mac-Computern abzusichern. Diese Annahme deckt sich mit einem Bericht des Beratungsunternehmens Bernstein . Demnach sollen zwischen 18 und 20 Milliarden Dollar jährlich an Apple gehen.