Google zahlte 2022 einen Millionenbetrag an ethische Hacker

Google hat im Jahr 2022 über 12 Millionen US-Dollar an ethische Hacker gezahlt, die insgesamt mehr als 2900 Sicherheitslücken aufgedeckt hatten. Das ist ein Rekordbetrag: Im Vorjahr entlöhnte der Tech-Riese lediglich mit 8,5 Millionen Dollar.

Grafik: Google

Laut dem jährlichen "Vulnerability Reward Program" (VRP) schossen gleich mehrere Segmente in Rekordhöhen. So zahlte Google etwa 4,8 Millionen Dollar an Android-Bug-Jäger. Für einen einzigen Bericht über eine kritisch eingestufte Exploit-Chain im Android-Segment investierte der Konzern gar 605'000 Dollar.

Bei Chrome zahlte man hingegen 4 Millionen Dollar für rund 470 Sicherheitsmeldungen. 3,5 Millionen davon gingen an Berichte über den Chrome-Browser, die restliche halbe Million an gefundene Sicherheitslücken in ChromeOS.

Das neue Prämienprogramm für Open-Source-Produkte belohnte mehr als 100 Bug-Jäger mit über 110'000 US-Dollar.

"Im Jahr 2023 hoffen wir, das Programm mit neuen Bug-Jägern weiter auszubauen und Partner bei weiteren Veranstaltungen zu werden, die sich auf Android- und Google-Play-Apps konzentrieren", schreibt Google in einer Mitteilung.