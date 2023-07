Googles Sundar Pichai verdient jährlich 226 Millionen

Die Löhne von US-Topmanagerinnen und -Managern sinken. Das ist indes aber weniger dramatisch, als es zunächst klingt. Einer Analyse der Firma C-Suite Comp zufolge verdienten "nur" noch 9 CEOs von fast 4000 untersuchten börsenkotierten US-Firmen mehr als 100 Millionen Dollar im Jahr.

Letztes Jahr durften sich noch 20 Firmenchefs über eine entsprechende Lohntüte freuen. Grund für den Rückgang seien die Aktienzuteilungen, die zurückgegangen sind, sagt das auf die Analyse von Vergütungen von Führungskräften spezialisierte Unternehmen. Im Schnitt stiegen die Löhne jedoch: Das Durchschnittsgehalt der Chefs der 500 grössten US-Unternehmen betrug vergangenes Jahr 14,7 Millionen Dollar, das sind 200'000 Dollar mehr als noch 2021.

Der Auswertung zufolge erhielt Sundar Pichai, CEO von Alphabet, mit 226 Millionen Dollar die grösste Lohntüte aller Tech-Chefinnen und Chefs. Dahinter folgen Safra Catz von Oracle (rund 140 Millionen), Bill Ready von Pinterest (rund 125 Millionen), Kiwi Camara von CS Disco, einem Cloud-Dienstleister für Anwälte (rund 105 Millionen), und Apples Tim Cook mit knapp 100 Millionen.

An dieser Stelle muss betont werden, dass der Grossteil des Lohns nicht auf die Bankkonti der Damen und Herren fliesst, sondern aus Aktien oder Optionen besteht, deren Wert schwanken kann. Oft steht in den entsprechenden Arbeitsverträgen auch, dass die Wertpapiere nur dann auf die jeweilige Führungskraft übergehen, wenn diese bestimmte Ziele erreicht, so das ' Wall Street Journal ' (Paywall).