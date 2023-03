Gordon Moore stirbt mit 94 Jahren

Intel hat am Samstag, 25. März, bestätigt, dass sein Mitgründer Gordon Moore im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Moore starb gemäss der Gordon and Betty Moore Foundation friedlich im Kreise seiner Familie auf Hawaii. Er hinterlässt seine Frau Betty, die er 1950 geheiratet hat, seine beiden Söhne Kenneth und Steven sowie 4 Grosskinder.

Gordon Moore formulierte im Jahr 1965 sein berühmtes "Moore'sches Gesetz". Es besagte, dass sich die Anzahl der Transistoren, die auf einen integrierten Schaltkreis beziehungsweise einen Chip passen, jedes Jahr verdoppeln würde. 1975 revidierte er das "Gesetz" und sagte voraus, dass sich die Zahl der Transistoren alle zwei Jahre verdoppeln würde. Mehr Transistoren bedeuten mehr Leistung und auch mehr Leistung für das gleiche Geld.

"Moore's Law" war also kein physikalisches Gesetz, sondern "nur" eine Vorhersage. Eine Prognose allerdings, die sich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts und bis in die 2000er-Jahre immer wieder als erstaunlich zutreffend erwies. Diese Prognose ein Gesetz zu nennen, war ein kluger Marketing-Schachzug, der sich letztendlich positiv auf die ganze Halbleiterindustrie auswirkte. Käufer warteten immer wieder mit Spannung darauf, was die nächste Generation von Computern leisten würde. Und das Gesetz versprach auch kontinuierliche und schnelle Fortschritte und Wertsteigerungen für Halbleiterunternehmen, was Investoren in der damals noch jungen Industrie Sicherheit versprach.

"Eigentlich wollte ich nur die Nachricht rüber bringen, dass wir alle elektronischen Geräte immer billiger machen können, indem wir immer mehr Zeug in einen Chip packen", sagte Moore selbst dazu in einem Interview. Er kreierte aber nicht nur das Moore'sche Gesetz, sondern wurde von Experten auch für viele technische Beiträge zur Halbleiter-Fortentwicklung gewürdigt.

Intel wurde 1968 von Moore und Roger Noyce gegründet. Bald brachte die junge Firma die 4004- und 8008-Chips, dann die x86-Familie und später vieles, vieles mehr auf den Markt.