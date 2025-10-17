Graubünden fördert rätoromanisches Sprachmodell

Strafanzeige wegen Blockchain-Plattform der Fifa
Der spielerische Vertrieb von Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf einer Online-Plattform der Fifa hat die Aufmerksamkeit der interkantonalen Geldspielaufsicht erregt.
Loading
Der spielerische Vertrieb von Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf einer Online-Plattform der Fifa hat die Aufmerksamkeit der interkantonalen Geldspielaufsicht erregt.
Die Grossbank rekrutiert Daniele Magazzeni als Leiter für KI-Initiativen. Er kommt von JP Morgan.
In einer internationalen Umfrage äussern auch Schweizer Angestellte ihre Einstellung gegenüber dem Potenzial von KI am Arbeitsplatz.
Der Kanton verlängert seine Verträge mit dem US-Konzern freihändig um drei Jahre. Es gibt funktionell und wirtschaftlich keine angemessene Alternative, lautet die Begründung.