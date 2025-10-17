Graubünden fördert rätoromanisches Sprachmodell

Der Kanton Graubünden fördert die Entwicklung des Projekts IdiomVoice der Fachhochschule Graubünden mit 114'000 Franken, wie er mitteilte. Das Projekt steht im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Dabei entwickelt ein Forschungsteam der Fachhochschule Graubünden ein Open-Access-Sprachmodell zur Textgenerierung für das Idiom Sursilvan. Das Ziel sei neben der Digitalisierung und dem Spracherhalt auch die Entwicklung eines Chatbots für das Sprachenlernen, heisst es auf der Projektwebseite. Darüber hinaus soll es dann auch für Gemeinden und Unternehmen verfügbar sein.

Für die Akquisition der Daten arbeitet das Forschungsteam mit dem Dachverband Lia Rumantscha und der 'Radiotelevisiun Svizra Rumantscha' zusammen. Diese stellen die Sprachdaten zum formellen Sprachgebrauch zur Verfügung. Um die rätoromanischen Idiome möglichst umfassend abzubilden und zu erhalten, sind zusätzlich Alltagsdialoge, alltagssprachliche Sätze und Redewendungen nötig. Dazu läuft bis Ende November eine Sprachspende-Aktion , bei der Teilnehmende mit Sprachdaten beitragen können.