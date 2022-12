Green schliesst Refinanzierung über 480 Millionen Franken ab

Der Schweizer RZ-Betreiber Green hat eine Refinanzierung in der Höhe von 480 Millionen bekanntgegeben. Das frische Geld stammt von "führenden internationalen und Schweizer Banken", schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Damit soll die nächste Entwicklungsphase der Firma eingeleitet und die Wachstumsstrategie weiter beschleunigt werden, so Green. Dadurch reagiere man auf die steigende Nachfrage nach sicheren und energieeffizienten Rechenzentren.

In den letzten 3 Jahren sei die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen und Public-Cloud-Anbietern intensiviert worden, schreibt Green. Dazu sei auch viel in nachhaltige Technologien und neue Rechenzentren investiert worden. Darunter auch in den Metro-Campus in Dielsdorf , welcher künftig 3 Rechenzentren, einen Business-Park sowie diverse Grünflächen beherbergen soll. Mit dem Ausbau des Hochleistungscampus in Lupfig sowie weiteren Standorten in der Schweiz soll so die Marktposition des Unternehmens gestärkt werden.