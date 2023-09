Grossbritannien entschärft Chatkontrolle in letzter Minute

Es gibt für einmal gute Nachrichten für Verfechter der Privatsphäre und des Datenschutzes. Die britische Regierung wollte eine Chatkontrolle einführen, wie sie auch in der EU und den USA diskutiert wird, auf deren Grundlage Behörden selbst bislang End-to-End-verschlüsselte Kommunikation durchforsten könnten. Doch nun ändert die britische Regierung die umstrittene "Online Safety Bill" in letzter Minute.

Konkret hat die britische Regierung erklärt, dass sie die Befugnisse des Gesetzes nicht nutzen wolle, um Messaging-Apps auf schädliche Inhalte zu durchsuchen – zumindest bis dies technisch möglich sei. Sie liess verlauten, dass sie Unternehmen erst verpflichten werde, ihre Netzwerke zu scannen, wenn eine adäquate Technologie entwickelt worden sei, wie die 'Financial Times' berichtet.

Das wird nach Ansicht von Experten noch Jahre dauern, wenn es denn überhaupt möglich ist. Heute machen solche Systeme so grobe Fehler, dass sie beständig von Menschen überprüft werden müssen, was auch harmlose Inhalte von Chats preisgeben würde. Ausgeschlossen ist eine solche Technologie aber nicht kategorisch. Meredith Whittaker, Präsidentin von Signal, schreibt dann auch auf Twitter, sie sei froh über die Verlautbarung, aber es sei kein endgültiger Sieg. Sie hätte lieber eine Änderung im Gesetz selbst gesehen.

Der Entscheidung waren Proteste von Datenschützern und Drohungen von Messenger-Anbietern, etwa Whatsapp und Signal, vorausgegangen. Die grossen Chatanbieter hatten im April einen gemeinsamen Brief verfasst. Und auch aus der Welt der Expertinnen und Experten weht ein scharfer Gegenwind: Das System wäre nicht zuverlässig, würde aber massiv in die Grundrechte eingreifen, argumentieren sie unter anderem. Einen offenen Brief haben bereits 465 Tech-Fachleute unterschreiben, darunter auch 24 aus der Schweiz.