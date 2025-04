Hacker erbeuten Gesundheitsdaten von Westschweizer Röntgenzentren

Die Réseau Radiologique Romand (Groupe 3R) betreibt zwanzig Radiologiezentren in den Westschweizer Kantonen Wallis, Waadt, Freiburg, Genf und Neuenburg sowie in Bern und Zürich. Wie das Unternehmen mitteilte, ist man Opfer eines Cyberangriffs mit Datendiebstahl geworden.

Die unbekannten Täter hätten "eine grosse Menge medizinischer und administrativer Patientendaten" kopiert. Untersuchungsergebnisse und Röntgenbilder seien aber nach wie vor in den Praxen vorhanden.

"Mit der Unterstützung von auf Cybersicherheit spezialisierten Partnern gelang es der IT-Abteilung von 3R, den Cyberangriff zu blockieren und die betrieblichen Folgen zu begrenzen", so die Mitteilung. Der Betrieb habe in allen Zentren ohne Störungen für Patientinnen und Patienten aufrechterhalten werden können.

Der Vorfall sei umgehend dem Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) gemeldet und Strafanzeige erstattet worden. "Gemäss den Empfehlungen des Bundes hat sich die 3R-Gruppe entschieden, die Zahlung des geforderten Lösegeldes abzulehnen", schreibt das Unternehmen.

Die kopierten Daten könnten die Hacker aber für betrügerische Zwecke missbrauchen, warnt 3R. Die Kundinnen und Kunden sollten sich vor verdächtigen Kontakten per Brief, E-Mail oder Telefon in Acht nehmen. Diese könnten etwa eine Nachforderung für eine kürzlich durchgeführte Untersuchung enthalten.