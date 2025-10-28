Hacker finden Lücken in Consumer-Hardware

Das japanische Cybersicherheitsunternehmen Trend Micro trug letzte Woche den Hackathon Pwn2Own aus. Der Wettbewerb stand im Rahmen der seit 2005 bestehenden Zero Day Initiative der Firma, bei der Zero-Day-Sicherheitslücken von Produktanbietern gemeldet werden. Ziele der Initiative sind der Aufbau eines Netzwerks von Forschern, die Meldung von Zero-Day-Schwachstellen durch finanzielle Anreize zu fördern und die Kunden von Trend Micro frühstmöglich zu schützen. Für den Wettbewerb vergaben der Veranstalter und die Co-Sponsoren Synology sowie Qnap insgesamt rund eine Million US-Dollar an Preisgeldern. Die Teilnehmer entdeckten und meldeten 73 unbekannte Zero-Day Schwachstellen.

Ziele der Hacker-Angriffe

Unter den erfolgreich gehackten Produkten stechen folgende heraus: