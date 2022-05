Hacker nehmen VMware- und F5-Sicherheitslücken aufs Korn

Die US-Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) warnt , dass Hacker gegenwärtig aktiv versuchen, zwei schwerwiegende Sicherheitslücken in VMware- und F5-Software angreifen, wenn sie ungepatchte Systeme finden. Bei VMware geht es hauptsächlich um CVE-2022-22954 . VMware hat diese Lücke am 6. April bekannt gemacht und Patches dafür veröffentlicht . F5 hat am 11.Mai die Sicherheitslücke CVE-2022-1388 im Big-IP-Softwarepaket bekannt gegeben und Patches veröffentlicht.