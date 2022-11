Handelsregistereintrag auf der Post

Im Rahmen eines Testbetriebs bietet die Post im Kanton Basel-Landschaft eine neue Dienstleistung an, wie sie mitteilt. In den Filialen Allschwil, Liestal und Laufen können sich Kunden am Postschalter identifizieren und Unterschriften für Handelsregistereinträge beglaubigen lassen. Die Post leitet die Anträge danach an das zuständige Amt weiter. Im Testbetrieb kann zum Beispiel eine Einzelfirma eröffnet werden oder der bestehende Eintrag einer Einzelfirma geändert werden. Das Pilotprojekt läuft seit dem 21. November und soll 6 Monate dauern.

Wer diesen Post-Service benutzt, erspart sich den Weg aufs Amt. Auch der Kanton hofft auf eine Effizienzsteigerung. "Die Zusammenarbeit mit der Post ist ideal für uns, um unseren Schalter in Arlesheim zu entlasten", lässt sich Reto Tschudin, der Leiter der zuständigen Registerbehörden beim Kanton Basel-Landschaft in der Mitteilung der Post zitieren.

Basis der neuen Dienstleistung sei die sogenannte "Gelbe Identifikation", bei der Mitarbeitende der Post die Echtheit eines Ausweises prüfen und eine entsprechende Bestätigung ausstellen, so die Post. Jährlich nehme man rund 200'000 Identifikationen für externe Partner vor, beispielsweise Banken. Auch für einen internationalen Führerausweis könne man sich bei der Post identifizieren lassen.

Die Post sieht die neue Dienstleistung als weiteren Schritt auf dem Weg zur "Netzöffnung". Gemeint ist damit, dass Postfilialen immer mehr auch für Angebote und Dienstleistungen von Partnern aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Krankenkassen, Gesundheit und Behörden geöffnet werden.