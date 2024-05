Hansjörg Süess übernimmt zusätzliche Aufgaben bei Adesso

Der IT-Dienstleister und Unternehmensberater Adesso erweitert den Aufgabenbereich von Schweiz-Chef Hansjörg Süess. Ab sofort verantwortet er als Business Area Leader Central Europe & Nordics zusätzlich die Gesellschaften in Österreich, Dänemark, Finnland, Italien und Schweden.

Mit Adesso Arabia falle zudem die Region MENA (Middle East/North Africa) in den Verantwortungsbereich von Süess, teilt das Unternehmen mit. Die neue Landesgesellschaft mit Sitz in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad soll Kunden in der Golfregion bedienen. Zum Start will sich Adesso in der MENA-Region auf die Branchen Banken und Versicherungen fokussieren.

Anhaltendes Wachstum in der Schweiz

Adesso hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Die Schweizer Tochtergesellschaft beschäftigt aktuell rund 500 Mitarbeitende. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen hierzulande 107 Millionen Franken. Das ist ein Wachstum von 20% gegenüber dem Vorjahr. Adesso führt das starke Plus auf Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz und insbesondere generative KI zurück.