Hausmitteilung: Aus C36daily wird ICT Ticker

Aus C36daily wird ICT-Ticker.ch: 3 Monate nach der Übernahme des ICT-Medienspiegels C36daily spendieren wir diesem über 13 Jahre nach seiner Gründung einen frischen Auftritt. Ab kommendem Montag, 3. Oktober 2022, erscheint der Newsletter neu unter dem Namen ICT Ticker

Launch-Party auf LinkedIn Seit inzwischen 13 Jahren erscheint ununterbrochen täglich der Schweizer ICT-Pressespiegel "C36daily". Aber Hand aufs Herz: Wer weiss überhaupt heute noch, wofür "C36" steht? Darüber diskutierten wir diesen Freitag in einem Live-Video mit allen Menschen, die eine wichtige Rolle bei diesem "Internet-Urgestein" spielten und spielen. Und das sind nicht wenige! Jetzt nachträglich anschauen

Wie der neue Name verrät, verändert sich am bisherigen Inhaltskonzept nichts. Im Newsletter finden sich sämtliche relevanten Inhalte zu Schweizer und internationalen Geschehnissen aus der ICT-Welt, unabhängig davon, in welchem Medium sie publiziert worden sind – sorgfältig kuratiert von der Inside-IT-Redaktion.

Neu auch samstags in Ihrem Postfach

Zum bisher werktäglichen Newsletter publiziert die Redaktion ab sofort am Wochenende einen zusätzlichen ICT-Ticker-Newsletter, der die Highlights der Woche zusammenfasst. Dadurch erhalten Abonnentinnen und Abonnenten bequem die wichtigsten News der ICT-Branche jeweils samstags zusammengefasst ins Postfach. Alle kuratierten News finden sich ausserdem auf der Website ict-ticker.ch, die tagsüber laufend aktualisiert wird.

Nicht zuletzt bietet der ICT Ticker Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ein neues Newskarussell an, das sich kostenlos auf Monitoren, die typischerweise im Eingangsbereich oder im Pausenraum hängen, aufschalten lässt. Firmen und Verbände wie Gobugfree, Lab42, Swico, T-Systems oder Microsoft nutzen diese Gelegenheit schon heute und bieten ihren Mitarbeiterinnen, Partnern und Kundinnen so die Möglichkeit, sich in wenigen Minuten über die aktuellen Geschehnisse der Branche zu informieren.

"Dank des ICT Tickers auf unserem grossen Screen bleiben unsere Mitarbeitenden aktuell informiert und auf dem Laufenden, was in der Branche passiert", sagt Stephan Vollmer, CIO bei Swico. Phil Huber, CEO von Gobugfree, ergänzt: "Der Newsticker liefert uns die neuesten Fachnachrichten direkt auf unseren zentralen Info-Bildschirm – das sorgt immer wieder für Gesprächsstoff in der Kaffeepause." Für Marsel Szopinski, Communications Manager bei Microsoft, ist es eine seiner Kernaufgaben, "unsere Mitarbeitenden auf dem Laufenden zu halten." Dabei "ergänzt der ICT Ticker auf unseren Screens das bestehende News-Angebot ideal."

"Als unabhängiges IT-Magazin setzen wir uns schon lange für die Belange der hiesigen Branche ein", sagt Inside-IT-Chefredaktor Reto Vogt. "Es freut mich sehr, dass wir mit dem neuen ICT Ticker dafür sorgen, dass sie bestens informiert bleibt."