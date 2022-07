Hausmitteilung: die Politik schreibt für Inside IT

Nächste Woche startet die Kolumne "Parldigi direkt". Jeden Monat schreiben Politikerinnen und Politiker sowie digital-politisch Engagierte aus allen Lagern pointierte Meinungsbeiträge – nicht nur zum Geschehen in Bern, sondern auch zu dem in den Kantonen.

Edith Graf-Litscher und Matthias Stürmer

Am 13. Juli lancieren SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, und Matthias Stürmer, Geschäftsführer der Gruppe, die neue Kolumne. Anschliessend schreiben ihre Kolleginnen und Kollegen aus den nationalen und kantonalen Parlamenten immer Mitte Monat zum Thema.

Buzzword-Bingo

Rafael Perez Süess

Schon eine Woche früher startet die neue Kolumne "Mgmt Summary" von Rafael Perez Süess. Darin erklärt der studierte Mathematiker im Monatsrhythmus bekannte und weniger bekannte Buzzwords – pointiert, ironisch, humorvoll und ganz sicher Management-tauglich – damit man an der nächsten Networking-Party oder im nächsten Projektmeeting an der richtigen Stelle mit dem richtigen Begriff punkten kann. Los gehts am 7. Juli zum Thema Cloud.