Hausmitteilung: E-Government im Fokus

Behörden und Organisationen schreiben täglich hunderte Aufträge aus, zahlreiche davon adressieren die ICT-Branche. Doch das Beschaffungswesen befindet sich auch im Wandel, weil Kriterien wie Nachhaltigkeit immer wichtiger werden.

Was passiert gerade? Und warum gibt es Ausschreibungen des Bundes, für die sich kein Anbieter meldet? Das wollen wir diskutieren: am ersten Event "E-Government im Fokus" von Inside IT, das am 2. Februar 2023 im Kino Kosmos in Zürich stattfindet.

Wir haben 3 hochkarätige Speaker eingeladen:

Magdalena Koj , Head of E-Government bei ti&m, spricht über immer komplexere Ausschreibungen.

Wussten Sie, dass der Bund seine Ausschreibungen gar nicht selbst macht? Das übernehmen Dienstleister wie APP. Dessen Verwaltungsrat Marc Bergmann sagt, wie sich die Anforderungen verändert haben.

Und weil das Beschaffungswesen stark reglementiert ist, spricht Juristin Pandora Kunz-Notter über die wichtigsten Neuerungen im Beschaffungsrecht.

Vor dem reichhaltigen Apéro Riche, zu dem alle Teilnehmenden eingeladen sind, diskutieren die Speaker mit Inside-IT-Chefredaktor Reto Vogt auf dem Podium über die Beschaffung 2023 – and beyond.

Dank gebührt an dieser Stelle unserem Sponsor CMI . Ohne die Unterstützung des Softwareanbieters aus Schwerzenbach wäre die Durchführung dieses Events nicht möglich.