Hausmitteilung: Elisabeth Maier ist neue Kolumnistin

Elisabeth Maier ist seit dem Jahr 2018 Chefin der auf Software-Entwicklung spezialisierten Basler Firma Karakun und eine der wenigen weiblichen CEOs in der hiesigen IT-Branche. In ihrer Karriere arbeitete die im Bereich KI und Computerlinguistik promovierte Informatikerin unter anderem als VP für die UBS und den Übersetzungsspezialisten Lionbridge (ehemals CLS Communication) und verantwortete dort als Global CTO alle IT- und Technologiethemen.

Es freut uns sehr, dass Elisabeth Maier ab sofort unser Kolumnisten-Team verstärkt und mehrmals im Jahr zu aktuellen Themen rund um Software und Entwicklung schreibt.

Soko Maier

Die Kolumne heisst "Soko Maier". Die Abkürzung steht dabei anders als im Fernsehen nicht für Sonderkommission, sondern für Software-Kolumne. Der erste Text von Elisabeth Maier erscheint diese Woche.