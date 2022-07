Hausmitteilung: Inside IT übernimmt C36daily

Der kuratierte Newsletter C36daily erscheint werktäglich ohne Unterbruch seit dem 19. August 2009 und zählt damit (nebst unseren eigenen) zu den ältesten und beliebtesten Newslettern der ICT-Branche. Darin finden sich sämtliche relevanten Inhalte zu Schweizer und internationalen Geschehnissen aus der IT-Welt, unabhängig davon, in welchem Medium sie publiziert worden sind.

Die letzten Jahre war die Von Gunten & Co. AG in Kölliken als Herausgeber für den C36daily-Newsletter verantwortlich. Aufgrund veränderter strategischer Schwerpunkte suchte der Inhaber Andreas Von Gunten nach einer Nachfolgelösung und fand diese bei der Winsider AG mit Inside IT, einem langjährigen Partner des Newsletters. "Ich möchte als Leser der ersten Stunde auf keinen Fall auf den Newsletter verzichten und bin darum glücklich, dass die Winsider AG mit Inside IT das Fortbestehen des C36daily sichert. Dort ist der ICT-Medienspiegel in besten Händen”, sagt Andreas Von Gunten.