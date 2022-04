Hausmitteilung: Neue Ansprechpartnerin bei Inside IT

"Jeden Tag bereitet es mir grosse Freude, wenn ich meine Kundinnen und Kunden darin unterstützen kann, ihre Herausforderungen zu bewältigen."

Willkommen Lisa Nett! Sie ist seit Anfang April Kundenberaterin bei Inside IT und bringt eine reiche Erfahrung in Kundenberatung, Verkauf und Verkaufsplanung. Besonders wichtig für sie ist es, die Beziehung mit ihren Kunden langfristig zu gestalten und zu pflegen. Privat begeistert sie sich für ihre Familie, Sport, insbesondere in der Natur, und politische Krimis.

Lisa und wir freuen uns darauf, die IT-Branche mit relevanten News und tollen Kommunikationsmitteln vorwärts zu bringen. Unser Podcast, unsere Newsletter, unsere Events und Formate wie Advertorials oder Promotionen sind gute Möglichkeiten, um die eigene Bekanntheit zu steigern oder Leads zu generieren.