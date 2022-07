Hausmitteilung: neuer Business-Software-Newsletter

Ab Anfang September bieten wir neu einen wöchentlichen Newsletter zum Thema Business-Software an. Wer keine News rund um E-Commerce-Lösungen, ERP, CRM, HR- und Bankensoftware, DMS, Business-Intelligence, IAM oder Individual-Software verpassen will, abonniert den kostenlosen Newsletter am besten schon jetzt.

Das neue Angebot ergänzt die beiden bisherigen, sehr erfolgreichen Wochen-Newsletter zu Security- und E-Government. Unverändert gibts unseren "Inside IT-Newsletter", der täglich eine kompakte Übersicht über die Geschehnisse in der Schweizer IT-Branche und darüber hinaus liefert.

Gleichzeitig mit der Lancierung des Business-Software-Newsletters passen wir den Versandrhythmus unseres Channel-Newsletters an. Statt wie bisher täglich gibts die News für den Schweizer Channel ab September in kompakter Form an zwei Tagen: jeweils mittwochs und freitags.