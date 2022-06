Hausmitteilung: neuer Event "IT-Security im Fokus"

Cyberangriffe nehmen zu und Ransomware ist eine echte Bedrohung für die Schweizer Wirtschaft geworden. Was tut die Politik dagegen, was können und müssen Firmen machen, und wie gehen Hacker bei einem Angriff vor? An unserem Event liefern wir Ihnen die Antworten.

Live-Hacking im Kosmos

Als Speaker stehen bereits Pascal Lamia und Gunnar Porada fest. Lamia ist operativer Leiter des Nationalen Cybersecurity Centres (NCSC). Er weiss oft als erstes, wenn Unternehmen gehackt werden und kennt die politischen Verhältnisse in Bern bestens. Gunnar Porada ist seit Jahrzehnten als IT-Security-Berater unterwegs und beschäftigt ein ganzes Netzwerk an ethischen Hackern. An unserem Event wird er zeigen, wie ein Hackerangriff funktioniert.

Als dritter Speaker tritt ein Unternehmen auf, das Opfer eines Angriffs geworden ist und möglichst offen über seine Learnings spricht. Nicht zuletzt verlosen wir vor Ort unter allen Teilnehmenden ein Ticket für die Global Cyber Conference im Wert von 2000 Franken.

Neue Event-Reihe von Inside IT Unser neuer Event "IT-Security im Fokus" ist Teil einer neuen Eventreihe. Dazu gehört auch der Anlass "E-Government im Fokus", der am 15. September stattfinden wird. Ebenfalls dazu gehört der traditionelle Networking-Anlass des Schweizer Channels, der heuer am 8. Dezember 2022.

Tickets bestellen und gewinnen

Interessierte können einen Gutscheincode für ein kostenloses Ticket via Redaktion ( E-Mail ) beziehen. Weitere Infos zum Ticketing unseres Sponsors Ingram Micro folgen.