Hausmitteilung: Tickets für unseren Security-Event gewinnen

Cyberangriffe nehmen zu und Ransomware ist eine echte Bedrohung für die Schweizer Wirtschaft geworden. Was tut die Politik dagegen? Was können und müssen Firmen machen? Wie gehen Hacker bei einem Angriff vor? Und wie ist es, wenn man selbst angegriffen wird? An unserem Event liefern wir Ihnen die Antworten.

Unser Dank geht an die Sponsoren Aspectra, Ergon und Ingram Micro mit Dell . Ohne sie wäre die Durchführung dieses Events nicht möglich.

3 Top-Speaker im Kino Kosmos

Pascal Lamia vom NCSC spricht an unserem Event über die Bedrohungslage in der Schweiz. Er weiss oft als erstes, wenn Unternehmen gehackt werden und kennt die politischen Verhältnisse in Bern bestens.

Gunnar Porada ist seit Jahrzehnten als IT-Security-Berater unterwegs und beschäftigt ein ganzes Netzwerk an ethischen Hackern. An unserem Event wird er zeigen, wie ein Hackerangriff funktioniert.

Jürg Stuker, Ex-CEO von Namics, weiss aus erster Hand wie es ist, Opfer eines Ransomwareangriffs zu werden.

Tickets gewinnen

Interessierte können an der Verlosung für ein kostenloses Ticket teilnehmen. Wir verlosen 25 Zutritte im Wert von je 500 Franken. Senden Sie dazu eine E-Mail mit dem Betreff "IT-Security im Fokus" an redaktion@inside-it.ch

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, über die Sponsoren weitere Tickets zu beziehen.