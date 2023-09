Hausmitteilung: Wir haben eine neue Sales Managerin

Tatjana Minzlaff verantwortet neu den Verkauf unseres Newsportals. Sie bringt nicht nur über 20 Jahre Sales Erfahrung in Print und Onlinemedien (Coop-Zeitung, TCS Touring, The Philanthropist) mit, sondern war auch während mehr als 10 Jahren im IT-Umfeld (E-Commerce, SAP) als Sales Managerin und Projektleiterin tätig. Deshalb kennt sie sich in der IT-Welt bestens aus. Ihren Start im Verlagswesen hatte sie als Verlegerin der Online-PC-Zeitung.

Sie folgt auf Tina Wurmbrand, die Inside IT auf eigenen Wunsch verlässt. "Ich bedanke mich auch im Namen unserer Kundinnen und Kunden für ihren Einsatz und wünsche Tina alles Gute", so Christian Fehrlin, Inhaber der Winsider AG. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tatjana und wünsche ihr einen guten Start und viel Erfolg", sagt er weiter.

Minzlaff freut sich auf die bestehenden und neuen Kunden von Inside IT. "Unser Podcast, unsere Newsletter, unsere Events und Formate wie Advertorials oder Promotionen sind gute Möglichkeiten, um die eigene Bekanntheit zu steigern oder Leads zu generieren", sagt Tatjana Minzlaff, die am 1. September im Team der Winsider AG gestartet ist. Zum Verlagshaus gehören nebst Inside IT die Online-Medien Medinside und Konsider.