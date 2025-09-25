Heinlein Gruppe expandiert in die Schweiz

Die Berliner Softwarefirma Heinlein Gruppe eröffnet eine Niederlassung in Zürich. Wie das Unternehmen mitteilt, wird der neue Standort von Thomas Fundneider geleitet, der zum CEO der Schweizer Tochtergesellschaft ernannt wurde.

Fundneider war laut Mitteilung zuletzt Geschäftsführer von SNP Schweiz und über mehrere Jahre Head of Sales. Er bringe über 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb komplexer IT-Lösungen und dem Aufbau von Partnernetzwerken und Vertriebsorganisationen mit. Neben der Leitung des Zürcher Standorts obliegt ihm auch die Aufgabe, die Vertriebsaktivitäten der Gruppe zu bündeln und die Expansion in die europäischen Märkte voranzutreiben.