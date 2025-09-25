Heinlein Gruppe expandiert in die Schweiz

Swisscom will ihr Nearshoring ausbauen
Der Telko will an den Niederlassungen in Riga und Rotterdam zusätzliche IT-Stellen schaffen. Die Schweiz soll jedoch der grösste Informatikstandort bleiben.
