Heinlein Gruppe expandiert in die Schweiz

25. September 2025 um 07:43
image
Schweiz-CEO Thomas Fundneider. Foto: Heinlein Gruppe

Der Open-Source-Spezialist eröffnet eine Niederlassung in Zürich und beruft Thomas Fundneider zum CEO. Er wechselt von SNP Schweiz.

Die Berliner Softwarefirma Heinlein Gruppe eröffnet eine Niederlassung in Zürich. Wie das Unternehmen mitteilt, wird der neue Standort von Thomas Fundneider geleitet, der zum CEO der Schweizer Tochtergesellschaft ernannt wurde.
Fundneider war laut Mitteilung zuletzt Geschäftsführer von SNP Schweiz und über mehrere Jahre Head of Sales. Er bringe über 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb komplexer IT-Lösungen und dem Aufbau von Partnernetzwerken und Vertriebsorganisationen mit. Neben der Leitung des Zürcher Standorts obliegt ihm auch die Aufgabe, die Vertriebsaktivitäten der Gruppe zu bündeln und die Expansion in die europäischen Märkte voranzutreiben.
Der neue CEO freut sich nach eigener Aussage auf die neuen Aufgaben. "Die Heinlein Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, ihre IT-Systeme sicher und unabhängig zu machen. Unsere flexiblen und modernen Lösungen, kombiniert mit umfassenden IT-Services, machen den Umstieg von bestehenden Systemen deutlich einfacher", so Fundneider in der Mitteilung. Die Kommunikationslösungen des Anbieters sind Bestandteil der Open-Source-Initiative des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein.
