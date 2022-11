Helvetia investiert in einen Flotten-Manager

Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich am Schweizer Jungunternehmen Urban Connect. Dieses bietet gemäss einer Mitteilung Services im Bereich Flottenmanagement und -optimierungen sowie Softwarelösungen für die Unternehmensmobilität an.

Unternehmen könnten ihr gesamtes Flottenmanagement für E-Scooter, Fahrräder, Lastenräder, E-Bikes sowie E-Autos an Urban Connect auslagern, schreibt Helvetia. Mitarbeitende könnten die Fahrzeuge dann über eine App buchen und entsperren. Auch der öffentliche Verkehr sei integriert.

Urban Connect wurde von Robert Ruttman (CEO) und Judith Häberli (COO) gegründet. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt das Startup aktuell 22 Mitarbeitende. Derzeit zählt der Dienstleister rund 30 Kunden mit gut 22'000 registrierten Usern. Zu den Kunden gehören etwa Avaloq, Google, Hilti oder Implenia. Gemäss Angaben bei Startup.ch hat Urban Connect 2020 eine Seed-Finanzierungsrunde in der Höhe von 2,5 Millionen Franken abgeschlossen.

Über die Höhe des Investments von Helvetia werden keine Angaben gemacht. Der Versicherer investiere im Rahmen der Umsetzung der Strategie "Helvetia 20.25" in das Startup, heisst es weiter. Ein Ziel sei dabei, neue Geschäftsmodelle zu erschliessen. Urban Connect will mit den neuen Mitteln insbesondere die Präsenz in der Schweiz ausbauen und eine Expansion ins Ausland vorbereiten.