"Hey, Github" soll Spracheingabe auf der Codhosting-Plattform ermöglichen

Entwickler sollen künftig auf Gitbhub mit Sprachbefehlen arbeiten können, statt alles per Tastatur eingeben zu müssen. Die Codehosting-Plattform hat an der Entwicklerkonferenz Universe das Feature namens "Hey, Github" für den Entwicklungsassistenten Copilot vorgestellt. Das Teilprogramm von Github Next befindet sich derzeit noch im Entwicklungsprozess, in Visual Studio Code gibt es bereits eine solche Funktion.

Man soll sich in natürlicher Sprache Codeschnipsel vorschlagen lassen können, wirbt Github: "Und wenn Ihnen der generierte Code nicht gefällt, bitten Sie in einfachem Englisch um eine Änderung". Die Microsoft-Tochter hat an der Universe auch weitere Änderungen angekündigt , dazu gehören: vereinfachte Suche nach Codeschnipseln, neue Planungsmöglichkeiten und Security-Features.