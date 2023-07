Hilti verstärkt sein Software-Geschäft

Der Werkzeughersteller Hilti will rund um das Kerngeschäft vermehrt auf Software und Robotik setzen. Anfang Jahr sagte der neue CEO des Konzerns, Jahangir Doongaji, dass er insbesondere in den Abläufen und den Prozessen der Bauunternehmen Potenzial sehe

Um die digitale Transformation der Bauindustrie stärker voranzutreiben, will Hilti die niederländische 4PS-Gruppe übernehmen. Diese bietet Software für Geschäftsprozesse in der Baubranche. Das ermögliche es Hilti, das bestehende Softwareangebot des Konzerns so zu erweitern, dass die gesamte Wertschöpfungskette der Kundschaft abgedeckt werden könne.

350 Mitarbeitende werden übernommen

Die Lösung von 4PS basiert auf Microsoft Dynamics 365 Business Central und bietet Herstellerangaben zufolge bauspezifische Funktionalitäten für die Verwaltung des gesamten Projekt-Zyklus von Bauvorhaben.

Hilti habe sich verpflichtet, alle rund 350 Mitarbeiter einschliesslich des Managements in ihren bestehenden Funktionen zu übernehmen. Die drei Inhaber von 4PS sollen im Verwaltungsrat bleiben, um die Integration in den kommenden Jahren zu unterstützen. Die Übernahme unterliege noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.