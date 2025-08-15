Hotelplan Schweiz reorganisiert Digital-Team

Der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse gibt eine Reorganisation der Digital-Teams bekannt. Ziel sei es, die digitale Weiterentwicklung und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, so eine Mitteilung.

Der Bereich Direct Business inklusive aller Mitarbeitenden wird künftig unter der Leitung von Cora De Francisci, Head of Sales and Operations, im Bereich Volume Tour Operating weitergeführt. Zwischen diesen Bereichen bestünde grosses Synergiepotenzial im Hinblick auf Prozesse, Systeme und fachliche Anforderungen, heisst es in der Mitteilung.

Gleichzeitig sollen die Kompetenzen der Sparte Direct Commerce neu im Bereich Digital & Strategy gebündelt werden: Die Mitarbeitenden der Direct-Commerce-Sparte wechseln somit in den Bereich Digital Products unter der Leitung von Marcel Hegnauer.

Hegnauer ist seit Ende 2023 beim Reiseunternehmen tätig. Davor arbeitete er unter anderem bei der Swiss Marketplace Group und bei Digitec Galaxus.

Bisheriger Leiter Direct Business und Direct Commerce geht

Im Zuge dieser Reorganisation verlässt Lukas Karrer im gegenseitigen Einvernehmen das Unternehmen per Ende August. Karrer war ab 2019 bei Hotelplan Suisse tätig und verantwortete zuletzt die beiden Bereiche Direct Commerce und Direct Business. Er habe als Managementmitglied von Hotelplan Suisse die digitale Transformation des Unternehmens und damit die Digitalisierung von Kundenprozessen prägend mitgestaltet, schreibt Hotelplan.

Karrer sei unter anderem zentral am Aufbau des Bereichs Künstliche Intelligenz beteiligt gewesen. Er habe eine Reihe von Digitalprojekten vorangetrieben, darunter ein Lead-Management-System, das wesentlich zum Wachstum vom B2C-Bereich beigetragen habe. "Mit seinem Weitblick und seiner Innovationskraft hat Lukas die digitale Transformation bei Hotelplan Suisse massgeblich geprägt. Wir danken ihm herzlich für sein grosses Engagement", sagt Nicole Pfammatter, CEO Hotelplan Suisse.