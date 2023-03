HP-Drucker blockieren Fremdpatronen

Bei Fälschungen lässt HP nicht mit sich spassen. Der Konzern versucht alles, um mit Zusatzverkäufen mehr Umsatz zu erzielen. Deshalb werden auch immer neue Mittel und Wege gefunden, um der Kundschaft möglichst viele Produkte zu ver­kau­fen. Gerade im Drucker­geschäft kommt ein Grossteil des Gewinns nicht durch die Geräte, sondern durch den Verkauf von Tintenpatronen und Tonerkartuschen zustande.

Daher ist es naheliegend, dass HP alles versucht, um sich diesen Markt zu bewahren. Bereits 2016 hat das Unternehmen einen speziellen Authenti­fi­zier­ungs­prozesses für Tintenpatronen entwickelt, um damit sein geistiges Eigentum zu schützen. 2019 wurde dann ein neues Vertriebsmodell vorgestellt, bei dem die günstigsten Drucker nur noch mit den originalen Patronen des Herstellers funktionieren sollten.

Verwendung blockiert

Wie 'Ars Technica' berichtet, hindert HP nun immer mehr Kunden daran, Tinte von Drittanbietern in ihren Druckern zu verwenden. Zahlreiche Berichte in Foren oder Twitter würden darauf hindeuten, dass ein aktuelles Firmware-Update die Verwendung blockiert. Als Grund wird eine strengere Auslegung der 2016 beschlossenen "Dynamic Security"-Richtlinien vermutet.

Trotz der öffentlichen Kritik scheint HP die dynamische Sicherheitspolitik auszuweiten. So berichtet ein Reddit-Nutzer, dass er mit seinem HP-Drucker keine Tintenpatronen von Drittanbietern mehr verwenden kann. HP beruft sich darauf, dass seine Geräte jederzeit und ohne Vorankündigung die Verwendung von Tinte anderer Hersteller blockieren können. Dass dies bei der Kundschaft aber nicht so gut ankommt, zeigen die zahlreichen Beiträge in den Foren und sozialen Medien.