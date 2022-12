HP führt selektive Distribution ein

Die offiziellen Distributoren von HP wurden vom Hersteller informiert, dass sie Drucker und Verbrauchsmaterial nur noch an registrierte Reseller abgeben dürfen. Das berichtet das Magazin ' Channel Partner '. Das neue Regime gilt auch für die Schweiz, heisst es im Bericht.

Das Magazin zitiert Jan Neumann, Manager Distribution Deutschland beim Hersteller: "HP unterhält ein selektives Vertriebssystem für die Distribution und den Wiederverkauf von HP-Produkten und Dienstleistungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs."

Demnach müssen alle autorisierten HP-Partner in diesen Ländern bestimmte technische und professionelle Standards einhalten. "Autorisierte Partner dürfen nur von anderen autorisierten Partnern kaufen und ebenfalls nur an autorisierte Partner sowie an Endkunden verkaufen", erklärt Neumann gegenüber 'Channel Partner'.

Zusatzaufwand für Distis

Bei Nichteinhaltung der neuen Regeln droht HP dem Bericht zufolge, dass das Unternehmen Händler oder Distis "zeitweilig oder dauerhaft von der Liste der autorisierten Partner entfernen" könne. Das führt zu Mehraufwand für die Betroffenen: Beispielsweise müssen Distis bei jedem Bestelleingang prüfen, ob Kundinnen und Kunden sich schon bei HP registriert haben.

Auf Anfrage von inside-it.ch sagt Heiko Witze, Sprecher von HP, dass die Registrierung "aus unserer Sicht sehr gut läuft". Für abschliessende Zahlen sei es aber noch zu früh.