HPE erhöht die Preise und ist stolz darauf

Laut einem Bericht von 'CRN' hat Antonio Neri, der CEO von HPE, bei einem Channelevent in Atlanta Preiserhöhungen als Reaktion auf die Inflation angekündigt. Ein weiterer Grund sei, dass der Dollarkurs im Vergleich zu Währungen wie dem Euro oder dem Pfund im Lauf eines Jahres um rund 20% gestiegen sei. So weit, so verständlich eigentlich. Etwas ungewöhnlich war allerdings, dass Neri die Preiserhöhung als eine spezielle Leistung von HPE sieht. "Einer der Gründe, warum HPE so profitabel ist und so gute Arbeit macht (…) ist, dass wir die Preise konsequent erhöht haben", wird er von 'CRN' zitiert.