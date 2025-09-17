HPE ernennt Phil Mottram zum globalen Vertriebschef

Der US-amerikanische Technologiekonzern HPE hat Phil Mottram per 1. November 2025 zum globalen Vertriebschef berufen. Wie das Unternehmen mitteilt, folgt Mottram auf Heiko Meyer, der seine HPE-Karriere nach 38 Jahren auf eigenen Wunsch beende und in Pension gehe.

Der neue Stelleninhaber sei zuletzt Executive Vice President of Growth Markets von HPE gewesen. Diesen Posten hatte er erst im Juli übernommen, nachdem er während mehr als drei Jahren das Geschäftsfeld HPE Aruba Networking verantwortet hatte. Mottram stiess 2019 zu HPE, damals als Leiter des Bereichs Communication and Media Solutions. Er besitzt über 30 Jahre Erfahrung im globalen Technologiesektor. In der Zeit vor HPE war er Chief Revenue Officer des Netzwerkanbieters Zayo Group. Als weitere Karrierestation wird in der Mitteilung die Leitung der Enterprise Business Unit von Vodafone in Grossbritannien genannt.

Der HPE-CEO Antonio Neri hält laut Mitteilung grosse Stücke auf Mottram: "Phil ist mit seinem tiefen Verständnis für und seiner Fokussierung auf Kundenbedürfnisse, seinem kooperativen Führungsstil, seiner globalen Perspektive und seiner Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum hervorragend für diese Rolle geeignet. Seine Erfahrung in der Leitung von HPE Aruba Networking wird starke Verbindungen über das gesamte Portfolio von HPE hinweg ermöglichen."