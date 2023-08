HPE: "Kunden brauchen keine Infrastruktur"

"Wir kommen aus dem Infrastrukturgeschäft. Das funktioniert und wir sind auch stolz darauf", so Adrian Mebold von HPE Schweiz in einem Gespräch mit insde-it.ch. "Aber Kunden brauchen keine Infrastruktur", fügte er überspitzt an. Der Markt bewege sich in eine andere Richtung. Mebold hat eine lange Karriere bei HP, respektive HPE absolviert und ist seit Anfang Jahr Country Manager HPE Greenlake Cloud Services.

Vor einigen Jahren hat HPE das Greenlake-Modell eingeführt, was auch im Channel für einige Änderungen gesorgt hat. Am Anfang habe es schon etwas Skepsis gegeben, so Serge Bourgnon, Country Sales Manager Channel. Aber mit den Cloud-Services könnten Partner mehr verdienen und ihre Kunden länger an sich binden. Mit Managed-Services gewinne man viele Insights über seine Kunden und werde strategischer für diese, fügte Bourgnon an. So halte man sich zu einem gewissen Grad auch die Konkurrenz vom Leib.

Vor einigen Wochen ist in Las Vegas die grosse Kundenveranstaltung Discover von HPE über die Bühne gegangen. Dabei gab es unter anderem Ankündigungen rund um das Trend-Thema Large Language Models. Das Schweizer Management betonte aber im Rahmen eines Hintergrundgesprächs vor allem eine Neuerung im Bereich Hybrid Cloud: "HPE Greenlake Private Cloud Business Edition".

Hybrid Cloud für VMs

Man wolle nicht gegen die Public Cloud agieren, sagte Bourgnon. Gemäss Prognosen von IDC aber würden 70% der Apps auch künftig On-Premises oder in Colocation-RZs betrieben werden. Bei der Greenlake Private Cloud Business Edition handelt es sich im Wesentlichen um eine einfach zu implementierende SaaS-Version der Greenlake Private Cloud. In Zürich zeigte Mark Wunderli, Cloud Solution Architect bei HPE, wie sich damit ein Private-Coud-Service für Virtual Machines mit wenigen Klicks bereitstellen lässt.

Bereits zuvor hatte HPE Private Cloud Enterprise vorgestellt, ein Angebot, das sich an grössere Kunden richtet und von HPE gemanagt wird. Die Business Edition richte sich an kleinere Kunden, führte Wunderli bei seiner Präsentation aus, und Kunden oder Channel-Partner könnten die Services selber managen.

Ein wesentlicher Punkt des Greenlake-Konzepts ist die optionale Anbindung an Public Clouds. Für die Business Edition arbeitet HPE eng mit AWS zusammen. VMs, die in AWS bereitgestellt werden, sollen so selbst verwaltet werden können. HPE plant, diese Self-Manage-Funktion auch für Microsoft Azure und Google Cloud zu bringen.

Über den Channel "wird das schnell gehen"

Greenlake Private Cloud Business Edition sei auch für die Schweiz verfügbar, sagte Mebold. Er glaubt, dass die Partner das Angebot gut annehmen werden. "Das wird schnell gehen", so der HPE-Manager. Denn Channel-Partnern soll es über dieses Angebot erleichtert werden, rasch eine Private Cloud mit VMs und eigenen Managed Services bereitzustellen.

Ein Dashboard soll den Kunden und Partnern den Überblick verschaffen, welche VMs in einer Private, welche in einer Public Cloud betrieben werden. Gewisse Services sollen sich so beispielsweise auch direkt aus der Hybrid Cloud sichern lassen, unabhängig davon, ob sie On-Prem oder bei AWS laufen. Zum Angebot gehören daneben AIOps- und Datenschutzfunktionen für VMs.