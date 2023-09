HPE Schweiz erhält neuen Geschäftsführer

Per 1. November wird René Zierler neuer Geschäftsführer von HPE Schweiz. Er tritt die Nachfolge von Jens Brandes an, der nach einer Interims-Phase die Spitze im Februar 2020 übernommen hatte. Brandes nehme sich eine "persönliche Auszeit", teilt das Unternehmen mit. "Er wird HPE jedoch treu bleiben und nach seinem Sabbatical eine neue Aufgabe im Unternehmen übernehmen." Bis Ende Oktober übergebe er die laufenden Geschäfte an seinen Nachfolger.

René Zierler ist seit 2006 in verschiedenen Führungspositionen im nationalen und internationalen Geschäft für HPE tätig. Zuletzt war er als Vertriebsdirektor Zentraleuropa für Kunden in der Finanzwirtschaft zuständig. Zuvor leitete er Teams, die globale Kunden mit Hauptsitz in der Schweiz betreuten, und er spielte "eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des HPE-Server- und Storage-Geschäfts in der Schweiz", so die MItteilung.

Jens Brandes.

"Ich habe viele Jahre mit René Zierler zusammengearbeitet und schätze ihn als grossartigen Kollegen, Manager, Fachmann und Menschen“, sagt Jens Brandes. "Ich bin überzeugt, dass er zusammen mit dem Management-Team von HPE Schweiz das Unternehmen erfolgreich weiterführen wird." Ende 2021 hatte Brandes im Gespräch mit inside-it.ch prognostiziert: "Die Schweiz wächst im Service-Bereich schneller als andere Länder."

Der neue Geschäftsführer Zierler erklärt in der Mitteilung: "Daten sind die Lebensader der wirtschaftlichen Entwicklung und die Schweiz hat beste Voraussetzungen, um dabei eine globale Führungsrolle einzunehmen." Er freue sich darauf, zusammen mit seinem Team und dem Partnernetzwerk die Kunden auf diesem Weg zu begleiten.