HPE steigt in den KI-Cloud-Markt ein

Viele Unternehmen werden sich derzeit fragen, wie sie die Vorteile grosser Sprachmodelle nutzen und KI-Applikationen in ihre Geschäftsprozesse integrieren können. Selber Modelle aufzubauen, ist sehr aufwändig und teuer. Bei öffentlich verfügbaren besteht die Befürchtung, dass sensible Daten nicht ordentlich geschützt sind.

Hier sieht HPE eine Lücke und präsentiert als nächster grosser Tech-Anbieter sein KI-Portfolio. Das Angebot "Greenlake for Large Language Models" (LLMs) ermögliche es Kunden, KI-Modelle in der Cloud zu trainieren und zu optimieren sowie KI-Anwendungen zu erstellen und in eigene Geschäftsabläufe zu integrieren. Das geschehe in einer abgeschotteten Umgebung, sodass sich Kunden keine Sorgen um einen Daten-Verlust machen müssten.

Der Service läuft gemäss HPE auf HPE-Cray-Supercomputern und wird zusammen mit dem deutschen KI-Startup Aleph Alpha bereitgestellt. Mit Greenlake for LLMs erhalten Kunden Zugang zu Luminous, einem vortrainierten Modell von Aleph Alpha, das mehrere Sprachen unterstützt – darunter Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Kunden könnten ihre eigenen Daten nutzen, um Luminous zu optimieren und individuelle Modelle zu erstellen, so der Hersteller.

HPE hat weitere KI-Pläne

Betrieben wird das Ganze laut HPE auf einer KI-nativen Architektur, die speziell für die Ausführung einer grossen KI-Trainings- und Simulations-Umgebung entwickelt wurde. Zum Angebot gehört auch das Cray Programming Environment, eine Software-Suite zur Optimierung von HPC- und KI-Anwendungen, mit Werkzeugen für die Entwicklung, Fehlersuche und Optimierung von Code.

"Wir befinden uns mit KI in einem Wandel, der den Markt ebenso stark verändern wird wie das Web, Mobile Computing und die Cloud", so CEO Antonio Neri. Für die Zukunft hat HPE mit der Kombination von Cray und Greenlake noch mehr vor.

Greenlake for LLMs ist ab Anfang 2024 in Europa verfügbar. Ausserdem will HPE eine Reihe von branchenspezifischen KI-Anwendungen auf den Markt bringen will. Denkbar seien etwa Lösungen für die Erstellung von Klimamodellen, Arzneimittelforschung oder Finanzdienstleistungen, wie es in der Mitteilung heisst.

Die neue Plattform unterstütze auch proprietäre KI- respektive Machine-Learning-Software von HPE. Dazu gehören das Machine Learning Development Environment zum Trainieren von Modellen und die Machine Learning Data Management Software zum Integrieren, Nachverfolgen und Prüfen von Daten. Dies soll es einfacher machen, vertrauenswürdige und präzise KI-Modelle zu erstellen.