HSLU: Die ersten Cyber-Security-Fachleute haben abgeschlossen

2018 hat die Hochschule Luzern (HSLU) den neuen Studiengang in Information und Cyber Security lanciert. Nun haben erste Studierende den Bachelorstudiengang abgeschlossen. Laut einer Mitteilung sind es 54 an der Zahl. Insgesamt haben 125 Frauen und Männer ein Diplom Bachelor of Science in Informatik von der HSLU erhalten.

Mit Trends wie Industrie 4.0, IoT und der Digitalisierung im Allgemeinen steige die Nachfrage nach Security-Experten, schreibt die HSLU zu ihrem Studiengang. Die Bachelor-Absolventen sollen über das nötige Fachwissen verfügen, um Unternehmen beim Schutz ihrer Infrastrukturen zu unterstützen. Sie seien in der Lage, sichere Infrastrukturen zu entwickeln und zu betreiben und sollen mit sensiblen Daten sowie Produkt- und Prozessgeheimnissen umgehen können.