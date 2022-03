HSLU startet Master für IT, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

In diesem Herbst beginnt am Departement Informatik der Hochschule Luzern (HSLU) der neue Master-Studiengang "IT, Digitalization & Sustainability". Im Zentrum dieses für die Schweiz neuartigen Studiengangs solle die Frage stehen, wie die Informatik zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen kann, teilt die HSLU mit.

Der Studiengangsleiter ist Peter Wullschleger. Nachhaltige Entwicklung und digitale Transformation seien Begriffe, die in der öffentlichen Wahrnehmung selten zusammen gedacht würden, obwohl sie eng miteinander verknüpft seien, erläutert er. Der neue Master trage dieser Entwicklung Rechnung. Die Hochschule Luzern reagiere damit auch auf den zunehmenden Bedarf der Wirtschaft nach IT-Profis im Bereich nachhaltige Digitalisierung.

Bei "Nachhaltigkeit" gehe es nicht nur um die Umwelt. "Wir orientieren uns im Curriculum an den 17 Zielen der UNO für eine nachhaltige Entwicklung. Sie bilden unsere thematischen Leitplanken", steht in der Mitteilung. Das heisse, neben einer intakten Umwelt würden auch Aspekte wie soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung behandelt.

Wullschleger nennt drei Beispiele dafür, wie Informatik in diesen Bereichen eingesetzt werden könnte. Korruption beispielsweise stelle auf dem Weg zur Erreichung des UNO-Nachhaltigkeitsziels "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" ein wesentliches Hindernis dar. Künstliche Intelligenz könnte helfen, illegale Zahlungen aufzuspüren und so die Korruption bekämpfen.

Apps mit Informationen über Restaurants oder Märkte in der Umgebung, die kostenlos überschüssige Lebensmittel abgegeben, könnten die Verschwendung von Lebensmitteln verringern.

Ein weiteres Beispiel sind digitale Zertifikate auf Basis der NFT-Technologie, die sicherstellen könnten, dass beim Anbau von Kaffee ökologische und soziale Standards eingehalten werden.

Studiengang mit obligatorischem Auslandssemester

Der Kurs ist international ausgerichtet, die Unterrichtssprache ist Englisch. Die erste Hälfte des auf zwei Jahre angelegten Master-Studienganges beinhaltet fünf Bereiche: Intercultural Collaboration, Project Management & Leadership, Digital Transformation, Natural Language Processing & Information Systems sowie Artificial Intelligence & Machine Learning.

In der zweiten Hälfte ist ein Auslandssemester obligatorisch. Die HSLU kooperiert hierfür mit verschiedenen ausländischen Partneruniversitäten, darunter die Thomas Cook University in Australien und Singapur.