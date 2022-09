Huawei Cloud will Startups weltweit fördern

Das chinesische Unternehmen Huawei Cloud will ein globales Startup-Ökosystem aufbauen. Der Konzern hat anlässlich seines Cloud Global Startup Founders Summit mehrere Initiativen angekündigt, mit denen Jungunternehmen gefördert werden sollen.

In den nächsten 3 Jahren sollen mindestens 10'000 vielversprechende Startups unterstützt werden, erklärte Zhang Ping'an, CEO von Huawei Cloud, am Summit in Shenzhen. Huawei biete dazu unter anderem ein Accelerator-Programm, Bootcamps, technische Unterstützung, Schulungen für Unternehmen und weitere Ressourcen.

Das Accelerator-Programm werde gemeinsam mit mehreren Risikokapitalgebern durchgeführt, heisst es weiter. Im Fokus stünden Unternehmen aus den Bereichen SaaS, KI, Biotech, Smart Energy und Fintech. Mit dem Programm sollen sie bei ihrer Skalierung und ihrem Wachstum unterstützt werden.

Später werde das Programm auf weitere Bereiche ausgeweitet. Huawei Cloud werde zudem mit Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um ein "dynamisches Startup-Ökosystem" für die digitale Transformation aufzubauen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.