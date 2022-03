Huawei meldet Rekordgewinn trotz Umsatzeinbruch

Trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs hat der chinesische Technologiekonzern Huawei im Geschäftsjahr 2021 einen Rekordgewinn verzeichnet. Belastet wird der Umsatz von den Sanktionen, die die US-Regierung gegen den Konzern verordnet hat.

Laut einer Mitteilung ging der Umsatz im Jahresvergleich um fast 29% auf umgerechnet knapp 95 Milliarden Franken (rund 636,8 Milliarden Yuan) zurück. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sei der Gewinn jedoch um fast 76% auf gegen17 Milliarden Franken (113,7 Milliarden Yuan) gestiegen.

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen Huawei verhängt und dem Konzern den Zugang zu Chips aus internationaler Produktion gekappt, was vor allem das Smartphone-Geschäft belastet. Gemäss 'ZDnet' richtete sich Richard Yu, President of Device Business, mit der Nachricht an Mitarbeitende, dass "diese herausfordernden Zeiten irgendwann vorübergehen werden". Man werde das Geschäft in Schlüsselbereichen vorantreiben, dazu gehören laut dem Bericht Smart Home, intelligente Mobilität und Unterhaltung.

Die USA werfen Huawei enge Verbindungen zu chinesischen Behörden vor und warnen vor einer Gefahr von Spionage und Sabotage. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.

Die US-Massnahmen hätten deutlich Auswirkungen auf das Geschäft von Huawei, sagte Finanzchefin Meng Wanzhou. Als weitere Gründe für den Umsatzrückgang nannte sie Auswirkungen der Pandemie. Zudem habe der Netzwerkausrüster zuvor vom raschen Ausbau des 5G-Netzes in China profitiert, der 2021 weitgehend abgeschlossen war. Im Enterprise-Bereich, zu dem das Cloud-Business gehört, verzeichne man aber ein "stetiges Wachstum", so das Unternehmen.

"Wir haben es geschafft, 2021 zu überleben", sagte Guo Ping, der amtierende Vorstandsvorsitzende von Huawei. Das Unternehmensergebnis habe den Planungen und Erwartungen entsprochen. Nach Rekordausgaben für Forschung und Entwicklung im vergangenen Jahr werde Huawei weiter auf Forschung und Innovationsgeist setzen.

Huawei habe unter Beweis gestellt, "dass uns der Umgang mit Unwägbarkeiten zunehmend besser gelingt", so Meng mit Verweis auf den Rekordgewinn.