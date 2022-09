Huawei Schweiz ehrt seine "Partner des Jahres 2022"

Auch dieses Jahr hat Huawei seine Partner des Jahres in der Schweiz gekürt. In einer Mitteilung zur Vergabe der Partner-Awards 2022 hebt der Technologiekonzern Projekte mit Storagelösungen bei der öffentlichen Hand hervor oder die Umsetzung von SD-WAN- beziehungsweise WLAN-Lösungen in Hotel- und Stadionanlagen.

Das Partnernetzwerk in der Schweiz sei robust und man investiere kontinuierlich in den Channel, schreibt Huawei. Man freue sich, vertraute Namen und Gesichter unter den Award-Trägern begrüssen zu können, sagt Maurizio Campagnaro, Channel Director EBG bei Huawei Schweiz, und er sei "stolz, dass wir zahlreiche neue Marktplayer in unserem wachsenden Netzwerk begrüssen und von unseren Technologien sowie unserer hohen Servicequalität überzeugen durften".

Die Partner des Jahres 2022