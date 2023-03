Hürden für E-Voting in Estland

Am vergangenen Wochenende fanden in Estland Parlamentswahlen statt. Dabei haben so viele Wahlberechtigte wie noch nie ihre Stimme vorzeitig elektronisch abgegeben. Wenn es um E-Government geht, gehört Estland weltweit zu den führenden Ländern. Der Staat im Baltikum kennt bereits eine E-ID, eine E-Residency und E-Voting. Kein Wunder also will die Schweiz die Zusammenarbeit mit Estland in den Bereichen Digitalisierung und Nutzung neuer Technologien weiter ausbauen Am vergangenen Wochenende fanden in Estland Parlamentswahlen statt. Dabei haben so viele Wahlberechtigte wie noch nie ihre Stimme vorzeitig elektronisch abgegeben.

Aber nicht immer war man in Estland von der seit 2005 bestehenden Möglich­keit des E-Votings angetan. "Zu Hause im Internet abzustimmen, ist ein klein wenig langweilig. Wenn man es im Wahllokal macht, spürt man, dass man es wirklich tut - hier hat man irgendwie ein besseres Gefühl", sagte eine Frau vor einem Wahllokal in der Hauptstadt Tallinn.

Fehlende ID-Karte

Ähnlich meinten auch mehrere andere Befragte verschiedenen Alters und Geschlechts, traditionell lieber ins Wahllokal zu gehen, als online abstimmen. Einige Wähler und Paare, die mit Kindern zur Abstimmung gekommen waren, gaben an, ihrem Nachwuchs einmal zeigen zu wollen, wie eine Wahl in echt abläuft. Gegen E-Voting an sich hatten sie aber generell nichts - anders als mehrere Befragte, die Zweifel an der Funktionssicherheit der Stimmabgabe im Internet äusserten.

Manche überzeugte Online-Wähler mussten sich dagegen notgedrungen in die Warteschlangen einreihen. "Ich habe vergessen, rechtzeitig online zu wählen", sagte eine junge kaufmännische Angestellte. Bei anderen Stimmberechtigten war nach eigenen Angaben die für E-Voting notwendige ID-Karte abgelaufen, nicht funktionsfähig oder verloren gegangen.

"Kein Computer"

Auch der Europa-Abgeordnete Riho Terras macht sein Kreuz sonst zu Hause am Computer. Gemeinsam mit seiner Mutter trat er am Sonntag aber bewusst den Gang ins Wahllokal an. "Da ich das erste Mal selbst für die Riigikogu kandidiere, habe ich mich entschieden, dass ich physisch abstimme. Das war eher eine emotionale Entscheidung", sagte er.

Eine Kundenbetreuerin führte dagegen einen ganz anderen Grund ins Wahl­lokal. "Ich arbeite für eine deutsche Firma, daher kann ich das Programm nicht auf meinem Arbeitsrechner installieren. Und ich besitze keinen eigenen Computer", sagte sie. Für E-Voting benötigten die 1,2 Millionen Esten einen Computer, eine ID-Karte und ein spezielles Kartenlesegerät. Zur Online-Abstimmung muss zudem eine App von der Website der Wahlbehörde heruntergeladen werden.

und das digitale Abstimmungssystem der Schweizerischen Post einzusetzen. In der Schweiz geht es mit E-Voting etwas langsamer vorwärts. Vergangene Woche hat der Bundesrat den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau erstmals nach 4 Jahren erlaubt, wieder E-Voting-Versuche durchzuführen und das digitale Abstimmungssystem der Schweizerischen Post einzusetzen.