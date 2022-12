Hürlimann Informatik spannt mit Ategra zusammen

Das in Obfelden beheimatete Unternehmen Hürlimann Informatik bietet Lösungen für Schweizer Gemeinden, Städte, Kantone und den Bund sowie Kirchen und Werke an. Um seine Gemeindelösung HISoft mit Gever-Funktionalitäten zu ergänzen, nimmt Hürlimann nun ein Produkt eines Drittunternehmens in sein Portfolio auf. Es handelt sich um die Lösung "Egeko" des Zürcher Softwareunternehmens Ategra.

Hürlimann Informatik wird seinen Kunden nicht nur das Produkt Egeko inklusive Implementation und Support anbieten, sondern auch dazugehörige Schulungen. Damit werde man zum Value Added Reseller von Ategra, so Hürlimann. Für Ategra bedeutet die Zusammenarbeit eine Stärkung seiner Position im Gemeindemarkt.

Bestehende Hürlimann-Kunden können mit ihren bisherigen Lösungen weiterarbeiten, so der Softwareanbieter, oder durch ein Upgrade auch Egeko erhalten. Diese Web-basierte Gever-Plattform sei eng verknüpft mit den Lösungen von Hürlimann und biete Geschäftsverwaltung, Dossierverwaltung, Traktandenmanagement, Sitzungsmanagement, Protokollverwaltung, Aufgabenmanagement, Workflows sowie eine Reihe von Fachanwendungen wie Bauverwaltung, Vertragsverwaltung und Friedhofsverwaltung.