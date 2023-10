Hyperscaler geraten ins Visier der Regulierer

Die britische Medienaufsicht Ofcom hat die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) aufgefordert, die Dominanz von Amazon und Microsoft auf dem Cloud-Markt zu untersuchen. Ofcom hatte den Antrag damit begründet, Merkmale identifiziert zu haben, die es britischen Unternehmen erschweren würden, den Cloud-Anbieter zu wechseln oder mehrere Cloud-Dienste zu nutzen. "Besonders besorgt" sei Ofcom über die Position der Marktführer Amazon mit AWS und Microsoft mit Azure. Diese haben gemäss einer Studie in Grossbritannien einen gemeinsamen Marktanteil von 70 bis 80%.

Die CMA bestätigt in einer Mitteilung, eine Untersuchung einzuleiten. Es gehe vor allem um 3 Punkte: Erstens um Egress-Gebühren, die Kunden zahlen müssen, um ihre Daten aus der Cloud zu verschieben. Zweitens um Rabatte, die Kunden möglicherweise dazu anregen, nur einen Cloud-Anbieter zu nutzen. Und drittens um technische Hürden beim Wechsel, die Kunden möglicherweise daran hindern, zwischen verschiedenen Clouds zu wechseln oder mehr als einen Anbieter zu nutzen. Ofcom behauptet auch, AWS und Microsoft würden deutlich höhere Gebühren für die Übertragung von Daten aus dem Cloud-Speicher verlangen als andere Anbieter.

"Wir begrüssen die Empfehlung von Ofcom für Public-Cloud-Infrastrukturdienste zur eingehenden Prüfung. Dies ist ein 7,5-Milliarden-Pfund-Markt, der einer ganzen Reihe von Online-Diensten zugrunde liegt – von sozialen Medien bis hin zu KI-Grundlagenmodellen", sagt CMA-CEO Sarah Cardell in der Mitteilung. Viele Unternehmen würden sich inzwischen vollständig auf Cloud-Dienste verlassen, sodass ein effektiver Wettbewerb in diesem Markt unerlässlich sei.

Eine unabhängige Gruppe der CMA wird nun eine Untersuchung durchführen, um festzustellen, "ob der Wettbewerb auf diesem Markt gut funktioniert, und wenn nicht, welche Massnahmen ergriffen werden sollten, um festgestellte Probleme anzugehen". Die Untersuchung soll bis im April 2025 abgeschlossen sein.

Frankreich will sich dabei streng am Digital Services Act (DSA) und dem Digital Market Act (DMA) der EU orientieren. Bei der Cloud-Regulierung will das Land aber bereits einen Schritt weiter gehen, noch vor der offiziellen Einführung der EU-Gesetzgebung für den Cloud-Markt, dem sogenannten Data Act. Auf diesen hatte sich die EU im Juni geeinigt.