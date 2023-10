Hypi Lenzburg lanciert Angebot für Kryptobanking

Die Hypothekarbank Lenzburg hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Fintech-Szene gemacht. Mit dem offenen Kernbanksystem Finstar, Startup-Programmen und der Transformation der IT-Abteilung in eine Open-Banking-Gesellschaft hat sich die Bank klar positioniert. Nun will sie sich einen gar nicht mehr so jungen Hype zunutze machen: Künftig könne man bei der Hypi digitale Assets auf einer öffentlichen Blockchain verwahren, teilt das Institut mit.