IBM auf Partnersuche: "Wir brauchen Ihre Hilfe"

In seiner Zeit als IBM-CEO habe sich die Anzahl der Direktkunden von etwa 5000 im Jahr 2020 auf nunmehr noch etwa 400 reduziert. Das sagte Arvind Krishna, der seit April 2020 im Amt ist, an einer Channel-Konferenz vom Medienunternehmen 'The Channel Company' in Atlanta. IBM plane zudem, potenzielle Neukunden den Partnern zu überlassen, zitierte ' CRN ' Krishna.