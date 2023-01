IBM führt ein neues Partnerprogramm ein

IBM hat ein neues Programm für die Zusammenarbeit mit seinen Vertriebs­partnern vorgestellt. Mit der Änderung soll es für die Partner "wettbewerbs­fähige Incentives, mehr Zugang zu Ressourcen und eine verbesserte Unter­stützung" geben. Dies verkündete Big Blue in einer Medienmitteilung. So sollen Reseller, Hyperscaler und Technologieanbieter sowie unabhängige Softwareanbieter und Systemintegratoren ihr technisches Know-how vertiefen und das Go-to-Market beschleunigen können.

Das Programm ist in 3 Stufen aufgebaut: Silber, Gold und Platin. Je nach Kategorie erhalten Partner verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, finanzielle Vorteile oder Unterstützung bei der Akquise. "IBM Partner Plus stellt die bedeutendste Änderung dar, die wir in den letzten 10 Jahren an der Art und Weise, wie Partner mit IBM zusammenarbeiten, vorgenommen haben", teilte uns das Unternehmen auf Anfrage mit.

Laut eigenen Angaben sollen damit höhere Investments, zusätzliche Anreize sowie bessere Co-Marketing-Möglichkeiten einhergehen. Den Partnern wolle man aber auch seine Technologien, das Fachwissen und die Bildungs­res­sour­cen zur Verfügung stellen und sie im Umgang damit unterstützen, schreibt IBM.

Das derzeitige "PartnerWorld"-Programm wird per 4. Januar 2023 zu "IBM Partner Plus". Das neue Anreizprogramm gilt dann ab dem 1. April. Gemäss IBM behalten eingetragene Mitglieder ihre derzeitige Stufe bis zum 1. Juli und können bis dahin in das neue System wechseln, wenn sie die entsprechenden Kriterien erfüllen.