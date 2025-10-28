IBM verkauft VMware-Lizenzen nur noch an bestehende Kunden

28. Oktober 2025 um 13:27
Foto: IBM

Auch dafür gibt es aber Einschränkungen.

Wie IBM bekannt gegeben hat, wird per 31. Oktober der Verkauf von VMware-Lizenzen an Neukunden auf der IBM Cloud eingestellt. Nur noch Kunden, die mindestens eine aktive VMware-Workload in der IBM Cloud betreiben werden danach unter gewissen Umständen noch VMware-Lizenzen direkt von IBM kaufen können. Dazu sei man aufgrund von Änderungen der Lizenzbedingungen durch den VMware-Besitzer Broadcom gezwungen, so IBM.
Broadcom hatte im August zunächst die Lizenzbedingungen für kleinere Provider-Partner deutlich verschärft. Etwas später wurden auch die Bedingungen für den Vertrieb von VMware-Cloud-Foundation-Lizenzen für Hyperscaler geändert. Unternehmen, die Cloud Foundation auf der Infrastruktur eines Hyperscalers betreiben möchten, müssen Lizenzen direkt von Broadcom kaufen. Nach dem Bring-your-own-License-Prinzip können diese sowohl für On-Premises-Installationen als auch für den Betrieb in den Clouds verschiedener Anbieter benützt werden.
Laut Big Blue können Kunden ihre bestehenden VMware-Umgebungen in der IBM Cloud weiterhin nutzen und diese auch ausweiten. Lizenzen für andere VMware-Produkte, als die sie schon hatten, können sie aber nicht mehr bei IBM kaufen. Anwender von Cloud Foundation as a Service können zudem Workloads nicht mehr auf weitere Regionen oder neue Ressourcenpools ausweiten und müssen beim bisherigen Bezugsmodell bleiben, zum Beispiel On-demand oder mit reservierten Ressourcen. Ähnliche Einschränkungen gibt es auch für den Einsatz von Veeam Backup für VMware.

