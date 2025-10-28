IBM verkauft VMware-Lizenzen nur noch an bestehende Kunden

Wie IBM bekannt gegeben hat, wird per 31. Oktober der Verkauf von VMware-Lizenzen an Neukunden auf der IBM Cloud eingestellt. Nur noch Kunden, die mindestens eine aktive VMware-Workload in der IBM Cloud betreiben werden danach unter gewissen Umständen noch VMware-Lizenzen direkt von IBM kaufen können. Dazu sei man aufgrund von Änderungen der Lizenzbedingungen durch den VMware-Besitzer Broadcom gezwungen, so IBM.

Laut Big Blue können Kunden ihre bestehenden VMware-Umgebungen in der IBM Cloud weiterhin nutzen und diese auch ausweiten. Lizenzen für andere VMware-Produkte, als die sie schon hatten, können sie aber nicht mehr bei IBM kaufen. Anwender von Cloud Foundation as a Service können zudem Workloads nicht mehr auf weitere Regionen oder neue Ressourcenpools ausweiten und müssen beim bisherigen Bezugsmodell bleiben, zum Beispiel On-demand oder mit reservierten Ressourcen. Ähnliche Einschränkungen gibt es auch für den Einsatz von Veeam Backup für VMware.