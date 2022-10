IBM wächst und schreibt riesigen Einmalverlust

IBM hat seinen Umsatz im 3. Quartal 2022 trotz eines schwierigen Marktumfelds deutlich gesteigert. Im Jahresvergleich legte dieser um 6% auf 14,1 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern am 19. Oktober nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit 13,5 Milliarden Dollar gerechnet.

Grund für die positive Entwicklung war eine starke Nachfrage nach Cloud-Software, IT-Services und vor allem dem Infrastruktur-Angebot. Die Prognose für die Umsätze im Gesamtjahr hob IBM in der Folge trotz weltweiter Inflations- und Konjunktursorgen an. "Mit unserer Leistung im laufenden Jahr erwarten wir nun für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum, das höher als in unserem Modell vorgesehen liegt", wird IBM-CEO Arvind Krishna in einer Mitteilung zitiert.

Der Konzern leidet auf der Gewinnseite indes unter dem starken US-Dollar, der die Auslandeinnahmen in den Büchern schmälert. Der Betriebsgewinn von IBM sank um 1% auf 1,7 Milliarden Dollar, übertraf aber dennoch die Prognosen. Das Nettoergebnis wies ein Minus von 3,2 Milliarden Dollar auf, was aber an Sonderbelastungen lag: IBM musste eine Belastung von 5,9 Milliarden Dollar vor Steuern aus der Übertragung von Pensionsverpflichtungen an zwei Versicherer verbuchen.

Bei Anlegern kamen die Zahlen gut an. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um rund 5%.